NASA adia lançamento do telescópio espacial James Webb

A NASA voltou a adiar o lançamento do telescópio espacial James Webb, previsto para março de 2021, apontando o dia 31 de outubro do mesmo ano como a nova data.

Segundo uma nota publicada hoje no 'site' da Agência Espacial Europeia (ESA), que integra o projeto internacional liderado pela NASA, a decisão decorreu de um programa de avaliação de risco das atividades em falta, que contabilizou os impactos dos desafios impostos pela pandemia da covid-19.

Entre os motivos para o novo adiamento, a ESA refere os impactos decorrentes de precauções de segurança acrescida, redução de pessoal no local, interrupção do turno de trabalho e desafios técnicos, numa fase em que os testes do observatório continuam a decorrer, na Northrop Grumman, o principal parceiro industrial da missão, na Califórnia.

Até ao final de 2020, será concluído um conjunto final de testes ambientais de todo o observatório, seguindo-se o desdobramento final do telescópio e do escudo protetor solar, adianta a agência europeia.

"O Webb é um empreendimento sem precedentes na ciência espacial, que exige a maior engenhosidade nos domínios científico e técnico, numa parceria internacional muito forte," disse o diretor de Ciência da ESA, Günther Hasinger, citado em comunicado, acrescentando que o telescópio vai permitir "revolucionar a nossa compreensão do universo".

Na prática, o observatório vai detetar luz da primeira geração de estrelas e galáxias, que se formaram no início do Universo, e estudar a atmosfera de exoplanetas habitáveis.

Além da colaboração da ESA, a missão liderada pela NASA conta ainda com a participação da Agência Espacial Canadiana (CSA).

Nesta parceria, a Europa está a contribuir com dois instrumentos científicos críticos e o serviço de lançamento, através do veículo de lançamento Ariane 5.

Segundo a ESA, o Webb será o próximo grande observatório de ciências espaciais, baseando-se no sucesso do telescópio Hubble, lançado há 30 anos, para resolver os mistérios do Sistema Solar, explorar mundos distantes ao redor de outras estrelas e descobrir as origens do Universo.