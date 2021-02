Vacinação: Nascimento, sim; Célia e Franco, não

Ricardo Nascimento, sim; Célia Pessegueiro e Ricardo Franco, não. É assim que os presidentes de Câmara da Ribeira Brava, Ponta do Sol e Machico dividem opiniões sobre o direito, com carácter prioritário, à vacina contra a covid-19.

O autarca ribeira-bravense defende a vacinação já, estendendo o processo aos presidentes de Junta e vereadores com pelouros da Protecção Civil por “estarem em contacto directo com a população”.

No concelho vizinho, Célia Pessegueiro considera que nesta questão, quer ser “tratada como cidadã e não como presidente de Câmara”. Portanto, como entende que “há pessoas no meu concelho que correm mais riscos se contraírem o vírus”, revela que “prescinde” de ser vacinada.

Antes, porém, defende que “o factor idade ou as comorbilidades associadas deviam ser os critérios principais para a lista de vacinação, não esquecendo, claro, a necessidade de chegar a todos os profissionais de saúde, pessoal auxiliar e bombeiros, esses sim, com grande exposição ao risco e sem hipótese de fazer teletrabalho”, complementa o seu raciocínio.

A Leste, em Machico, o camarada de partido e homólogo, Ricardo Franco entende que “não sendo obrigatório sinceramente não me sinto no grupo de cidadãos de risco e acho que existem pessoas mais expostas do que nós, embora estejamos em contacto directo com os munícipes”, afirmou.