Benfica sorriu por pouco tempo e acaba com empate frente ao Arsenal

O SL Benfica empatou (1-1) no encontro frente ao Arsenal no jogo referente à 1.ª mão dos 1/16 avos-de-final da Liga Europa. O encontro foi jogado no Estádio Olímpico de Roma, que serviu de casa ao Benfica devido às restrições de viagens impostas devido à pandemia de covid-19.

As duas equipas não mexeram no marcador na primeira parte, mas seria Pizzi, através de penálti, que faria o resultado dar vantagem para o Benfica, aos 55 minutos. No entanto, a felicidade encarnada duraria pouco, com o Arsenal a marcar por Saká aos 57 minutos.