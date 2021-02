Correio da Manhã

- "Pai de bebé do ano condenado por homicídio: Coautor de crime cometido há 13 anos. Tantos quantos a pena"

- "Maioria dos vacinados tem entre 24 e 49 anos: Grupo dos 65 aos 79 é dos menos imunizados"

- "Queda de 350 internados nos hospitais"

- "Turismo sem reservas para a Páscoa"

- "Dragão ao rubro: Duelo de campeões [FC Porto-Juventus]"

- "Benfica: Defesa a três com Veríssimo"

- "Sporting: Porro e Coates em sobrecarga"

- "Morte de Valentina em tribunal: Madrasta e companheiro trocam acusações"

- "Descontrolo: 500 mil javalis ameaçam presuntos"

- "D. Américo Aguiar: 'Sonhos dos jovens não pararam na pandemia', Jornada Mundial da Juventude em marcha"

- "Plano de recuperação: Habitação recebe maior fatia da bazuca"

- "Borba: Homem assassinado à pancada em casa"

- "Cármen Dolores 1924-2021: Adeus à dama do teatro"

Público

- "Pais que apoiem à vez os filhos em casa vão receber 100% do salário"

- "País fechado: Em Elvas, as compras são a maior tentação de quem tenta violar as fronteiras"

- "Constitucional: Pedro Caupers escreveu textos 'tolos' antes de ser nomeado"

- "Burocracia do Estado: Arrendamento forçado envolve cinco ministérios e rede consular"

- "Aviso de Bruxelas: Empréstimos da 'bazuca' vão contar para a dívida pública"

- "Cristina Casalinho: 'O chão para os juros baixos pode já ter ficado para trás'"

- "França: Luz verde para lei que procura travar radicais islâmicos"

- "Carmen Dolores (1924-2021): A atriz que sempre amou as palavras"

- "Ruy Ribeiro: Português investiga modelos matemáticos em Los Alamos para medir carga do SARS-CoV-2"

- "Champions: Barcelona continua a afundar-se e sofre derrota pesada em casa (1-4) frente ao PSG"

Diário de Notícias:

- "Razia de chumbos no Internato Médico de Saúde Pública"

- "Isabel Capeloa Gil [reitora da Universidade Católica Portuguesa]: 'Nas avaliações é importante regressar ao presencial. Não há modelo incólume à fraude'"

- "Número de clínicos em dezembro era menor do que no início da pandemia"

- "Covid acaba com os segundos empregos"

- "Bazuca com menos empréstimos e mais trabalho"

- "Livrarias que só vendem livros são as únicas que não podem abrir"

- "Professores apelam a apagão de 15 minutos diários nas aulas à distância"

- "1924-2021: Carmen Dolores: A grande senhora do teatro"

- "Presidenciais Brasil 2022 sem centro-direita"

- "Ronaldo volta hoje ao Dragão onde costuma marcar"

Jornal i:

- "Carlos Carreiras arrasa Rui Rio"

- "Brasileiros retidos em Portugal e portugueses no Brasil"

- "Em busca dos espaços abandonados"

- "Bazuca europeia: Economista alerta para mito e pede investimento produtivo"

- "Carmen Dolores: Morreu a grande atriz dos palcos portugueses"

- "Vereador da CML demite-se após ter sido vacinado indevidamente"

- "Bolsonaro defende que para acabar com fake news é preciso fechar os jornais"

- "Dubai: BBC revela que princesa Latifa está refém numa casa-prisão"

Jornal de Notícias:

- "Anular contrato com operador de telecomunicações ficará mais barato"

- "Economia do norte reage melhor à crise"

- "Liga dos Campeões: Dragões tentam primeira vitória sobre a Juventus de Ronaldo"

- "Braga: Estado indemniza pediatra brasileiro ao fim de 25 anos"

- "Viana: Autarcas suspeitos de licenciar construção de hotel"

- "Carmen Dolores: A atriz que nunca imitou ninguém"

- "Autárquicas: Rui Moreira não rejeita apoio do PSD, mas só como independente"

- "Polémica: 'Resulta da natureza que os filhos têm mãe e pai'. Líder do Constitucional foi contra gestação de substituição"

- "Saúde: SNS perdeu 800 médicos desde março"

- "Vacinas: Vereador de Lisboa sai após toma polémica"

Negócios:

- "Pais vão poder trocar teletrabalho por apoio"

- "É mesmo essencial manter as escolas abertas?"

- "Ex-adjunto do Secretário de Estado a caminho do regulador da aviação"

- "Restaurantes fora do Apoiar devido a receitas fictícias das entregas"

- "Crédito: Banca com exposição recorde ao turismo"

- "Bitcoin: As dores e a glória da estrela das criptomoedas"

- "Na biblioteca dos CEO: Pensamentos sobre nós próprios e o que é ser português"

Record:

- "Sporting: Super leão: Equipa de Amorim bate registos históricos"

- "FC Porto-Juventus: Sérgio contra Ronaldo"

- "Benfica: SAD antecipa receitas de transferências: Pagamentos por Jiménez e RDT descontados antes do tempo"

- "Champions: Mbappé demolidor"

- "Lance de Luis Díaz deixa de dar expulsão: Conselho de Arbitragem fez clarificação aos juízes"

A Bola:

- "FC Porto-Juventus: Senhores da Champions: Duelo de velhos amigos e históricos da prova milionária"

- "Benfica: Jesus pensa em Lucas para Roma"

- "Sporting: Segundo melhor leão de sempre"

O Jogo:

- "FC Porto-Juventus: Sérgio promete força: No regresso da Champions, treinador nega nervosismo pelas oscilações do campeonato"

- "Benfica: 'Momento influencia quem tiver cabeça fraca', Matheus Pereira, que trabalhou com Jesus e alinha pelo WBA, vê um Arsenal em crescimento"

- "Sporting: Rugido do leão no reino do dragão: Centrais já salvaram cinco jogos"

- "Braga: Saga italiana teve dedo de Carvalhal"

- "V. Guimarães-Farense: Peritagem ao acidente de percurso"

- "Entrevista: 'Paulinho não enfraqueceu o Braga', Paulo Fonseca, técnico da Roma, avalia o adversário na Liga Europa, a Juventus, Tiago Pinto e o momento do futebol português"