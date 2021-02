Colisão deixa idosa ferida no Funchal

Uma colisão ocorrida na Rua da África do Sul, no Bairro da Nazaré, envolveu um autocarro e deixou ferida uma idosa.

A senhora, que seguia no autocarro, sofreu uma queda na sequência do embate e como apresentava queixas na zona lombar foi assistida por uma equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

De seguida foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.