Chuvada fez adiar Carnaval em que Jardim era Rei Zulu. Foi há 30 anos

Há 30 anos, o desfile alegórico do Carnaval da Madeira saía à rua excepcionalmente numa noite de segunda-feira. Tudo porque na noite do sábado anterior as fortes chuvas registadas no Funchal impediram a saída à rua dos foliões.

Assim, na edição de 11 de Fevereiro de 1991, o DIÁRIO descrevia como seria a segunda tentativa de realização do cortejo. A partir das 21h00 dessa segunda-feira, seis trupes, com mais de mil figurantes, iam desfilar na cidade – ‘Caneca Furada’, ‘Cariocas’, ‘Geringonça’, ‘Ano do Dragão’, ‘Neptuno, Rei dos Mares’ e ‘A Turma do Funil’. O então presidente do Governo, Alberto João Jardim, disfarçou-se de Rei Zulu e desfilou num grupo que incluía ainda o então secretário dos Assuntos Sociais, Rui Adriano, e o coronel Morna do Nascimento.

Descarregue aqui a edição impressa do DIÁRIO de há 30 anos e recorde esta e outras notícias da altura.