'Amigas' perdem em Guimarães

A formação do CAB Madeira perdeu esta noite diante do Vitória SC, em jogo que estava em atraso da Liga Skoiy em basquetebol feminino, com um resultado de 64-58.

Depois do triunfo no passado domingo diante do CP Natação as 'Amigas' procuravam actualizar o calendário do campeonato com mais uma preciosa vitória e estiveram perto de o conseguir.

O conjunto orientado por Fátima Freitas dominou por completo a partida tendo apenas 'sucumbiu' nos derradeiros 10 minutos finais, onde as vimaranenses conseguiram vencer, pela única vez, um parcial, e por 25-10, o que permitiu protagonizar a reviravolta, para 'tristeza' das madeirenses.

Nos dois primeiros períodos e apesar do equilíbrio as madeirenses venceram por 17-19 e 9-14, indo assim para o intervalo com uma vantagem de sete pontos (26-33), No reatamento o CAB voltou a ser mais eficaz, apesar do enorme equilíbrio no parcial, (13-15), conseguindo ir para os últimos 10 minutos com uma vantagem de nove pontos (39-48).

Contudo o Vitória arrancou uma vitória, a única ao longo dos quatro períodos, por 25-10, conseguindo assim o triunfo final por 64-58.

No fim-de-semana as 'Amigas' voltam a entrar em acção e com uma jornada dupla diante do Guifões ,em jogo agendado para sábado, e do Olivais, partida que terá lugar no domingo.