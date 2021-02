Itália regista mais 336 mortes e 10.386 novos casos

A Itália registou 10.386 novos casos de covid-19 e 336 mortes associadas à doença em 24 horas, anunciou hoje o Ministério italiano da Saúde, dando conta de avanços na vacinação.

Segundo o ministério, no âmbito do plano de vacinação contra a covid-19, já foram administradas três milhões de doses de vacinas.

As novas infeções divulgadas fazem com que o total de pessoas contagiadas desde o início da pandemia, há um ano, seja agora de 2.739.591.

Quanto ao balanço de vítimas, com 336 mortes, representa um aumento de 78 em relação ao dia anterior. O total de vítimas mortais no país ascende a 94.171.

Estão registados 393.686 casos ativos no país, com 20.537 pessoas hospitalizadas (menos 67 em relação a segunda-feira), das quais 2.074 estão em unidades de cuidados intensivos (menos 15).

No entanto, como estes números refletem as altas e transferências de doentes, o Ministério da Saúde precisou que deram entrada em unidades de cuidados intensivos 154 pessoas nas últimas 24 horas.

Por outro lado, a campanha de vacinação avança no país com três milhões de doses de vacinas administradas, incluindo os fármacos da Pfizer/BioNTech, Moderna e AstraZeneca. Atualmente 1.291.021 pessoas já receberam as duas doses da vacina.

Numa altura em que a maior parte do país está na "zona amarela", aquela com menos restrições, alguns especialistas italianos pedem agora medidas mais severas, preocupados com o avanço da variante britânica em Itália.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.408.243 mortos no mundo, resultantes de mais de 109 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.