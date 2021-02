Meio século em prol do desporto regional

O Académico Clube do Funchal comemora hoje 50 anos de existência.

Meio ano de século de um clube que sofreu algumas mudanças ao longo da história, quer o seu nome quer mesmo em termos das suas actividades desportivas, com o andebol a tornar-se no desporto ‘rei’ da colectividade alcançado prestígio em termos regionais, nacionais e internacionais, através das suas equipas bem como dos inúmeros jogadores que usaram a camisola academista.

Foi a 1 de Fevereiro de 1971 que foi fundado o Clube Desportivo Madeirense, por José Manuel Freitas de Silva e o seu grupo que elaboraram os estatutos com um emblema inspirado no Académico de Coimbra.

Assim sendo veio a nascer então o Académico de Fátima, mais tarde designado por Académico Clube Desportivo do Funchal (ACDF).

Com o fundador José Silva a ser ‘obrigado’ a emigrar seria o Padre Marques, da paróquia de Fátima quem tomou conta deste grupo de "praticantes desportivos", na modalidade de Futebol, ajudado por Mário Caldeira. O voleibol e o andebol foram as modalidades que seguiram, esta última com um forte trabalho realizado pelo professor João Coutinho.

Nestes 50 anos de vida o ACDF conquistou vários torneios regionais, nacionais e internacionais em escalões de formação, bem como títulos nacionais nos campeonatos principais do andebol português, no escalão sénior.

Ver Galeria

Actualmente o ACDF é membro activo das sociedades desportivas que disputam os campeonatos seniores nacionais femininos e masculinos e tem como uma das suas fortes apostas a sua escola de formação de andebol onde tem créditos consolidados.

Entidade pública desde1990, o clube foi também responsável por realizar o primeiro torneio internacional de andebol em Portugal, em 1985 e denominado por Torneio Internacional Madeira Handball. O evento trouxe à Madeira clubes oriundos de de Angola, Argélia, Áustria, Brasil, Canada, Checoslováquia, Dinamarca, Espanha, França, Guatemala, Hungria, Itália, Polónia, Rússia e Suíça, para além de várias centenas de equipas portuguesas.

Ver Galeria

Em 2009 o ACDF renovou o seu centro de formação desportiva, o qual permite ainda a formação académica, pois é possível aos jovens terem apoio escolar em disciplinas nucleares.

Passados 50 anos Rafael Santos, presidente da direcção do clube, não quis deixar de passar esta data da história da colectividade deixando uma mensagem a todos os academistas na página de facebook do ACDF: