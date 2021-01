José Manuel Rodrigues pede esforço de todos em prol do ensino

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, saúda hoje “toda a comunidade educativa” da Região Autónoma da Madeira, lembrando que “a principal desigualdade que existe na comunidade é a desigualdade do conhecimento, da sabedoria e das aprendizagens, que leva depois às desigualdades sociais e económicas”.

Na mensagem dirigida à Escola Secundária Jaime Moniz, que esta segunda-feira tem um programa especial para assinalar do Dia Internacional da Educação, celebrado ontem, José Manuel Rodrigues apelou a uma reflexão sobre as consequências da pandemia no “sistema educativo e na formação dos jovens”.

“É verdade que a escola soube reinventar-se, soube adaptar-se a estes novos tempos e isso viu-se no primeiro grande confinamento do ano passado. Pede-se à escola, aos professores, aos alunos, aos encarregados de educação e a todo o pessoal não docente um esforço para que, à distância ou presencialmente, se possa dar a melhor educação e a melhor formação aos nossos jovens”, frisou.

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira está confiante que a Escola Jaime Moniz, assim como “todas as escolas da Madeira saberão estar à altura destes desafios".