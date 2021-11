Subiu para 115 o número de mortos na Serra Leoa devido a explosão

O número de mortos na explosão de sexta-feira na Serra Leoa, causada pelo embate de um reboque num camião que reabastecia numa estação de serviço na capital, Freetown, subiu para 115, anunciaram hoje as autoridades locais.

"Podemos agora confirmar que 115 pessoas morreram durante este acidente, além de 62 indivíduos que permanecem hospitalizados, 32 deles em estado crítico", disse o diretor de comunicações da Agência Nacional de Gestão de Catástrofes, Mohamed Lamrana Bah, à agência de notícias Efe.

A explosão ocorreu em 05 de novembro, e várias pessoas que viviam nas proximidades, bem como taxistas, aproximaram-se do local, após o incidente, com baldes e bidões para recolher o combustível, que escorria do camião, antes de o veículo explodir.

Esta prática de recolha do combustível derramado dos camiões é uma prática comum em países africanos, apesar do perigo.

O principal hospital de Freetown estava "sobrecarregado" e as famílias tinham "dificuldade em identificar os seus entes queridos queimados ou mortos, pois os corpos estão gravemente carbonizados", explicou o secretário-geral da Cruz Vermelha na Serra Leoa, Kpawuru E.T. Sandy.

O Presidente da Serra Leoa, Julius Maada Bio, declarou na segunda-feira três dias de luto nacional e participou num serviço religioso para honrar a memória dos mortos, sendo que a maioria foi enterrada nesse dia.

A cerimónia contou também com a presença de outros altos funcionários do Governo e familiares das vítimas.

No sábado, o diretor de África da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Mohammed Mukhier, descreveu o incidente como "desolador para um país que ainda tem memórias de outras catástrofes, como os deslizamentos de terras de 2017, com mais de 1.000 mortos, ou a epidemia de Ébola entre 2014 e 2016, que matou quase 4.000 pessoas só na Serra Leoa.