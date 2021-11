Funchal hasteia Bandeira Verde Eco XXI pela sétima vez

Esta manhã, as vereadoras Margarida Pocinho e Nádia Coelho, com os pelouros da Educação e Ambiente, respeCtivamente, hastearam nos Paços do Concelho da Câmara Municipal do Funchal (CMF), a Bandeira Verde Eco XXI, um galardão da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), que premeia as boas práticas ambientais.

Na ocasião, Margarida Pocinho enalteceu o "reconhecimento" por parte desta Organização não Governamental do Ambiente e deixou a garantia que "a aposta nas boas práticas ambientais é para reforçar no presente e no futuro no concelho do Funchal".

Esta é a sétima vez que CMF recebe este galardão, um reconhecimento que é atribuído com base na monitorização de valores relacionados com a educação ambiental e para a sustentabilidade, a qualidade do ar e da água, o ordenamento do território, entre outros, num total de 21 indicadores avaliados.

A vereadora com o pelouro da Educação deu igualmente conta que, este ano, o município superou os 70% do programa Eco-Escolas, salientando a importância de continuar a sensibilizar as crianças e os jovens para as questões ambientais. Neste contexto, realçou o "trabalho dos professores e educadores de infância, que são os pioneiros da Educação Ambiental e que depois se repercute nos comportamentos que estas crianças levam para casa”.

Margarida Pocinho lembrou ainda que a Madeira foi "pioneira da reciclagem e da separação dos lixos" e que esse ”é um dos passos que nós já atingimos, não os 70% mas talvez os 100%, salvo raras excepções”, sublinhou.