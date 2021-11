Morreu actor António Marques

O ator António Marques morreu, na quarta-feira à noite, em Cascais, vítima de insuficiência cardíaca, disse hoje à agência Lusa fonte próxima da família.

A morte de António Marques foi avançada hoje nas redes sociais pelo também ator Diogo Infante, que lamentou a morte do amigo.

Fonte próxima da família acrescentou à Lusa que o ator, que completara 80 anos recentemente, sofria de problemas cardíacos.

De carreira multifacetada, António dos Anjos Marques fez vários trabalhos de dobragens, no teatro e na televisão.

No teatro, fez parte do elenco de várias peças no Teatro Experimental de Cascais com quem colaborou com regularidade.

Na televisão, fez parte do elenco da série "Morangos com açúcar", "Inspetor Max" e de novelas e séries como "Doce fugitiva", "Mundo meu", "Perfeito coração", "Conta-me história", "Liberdade 21", "O beijo do escorpião", "Conta-me como foi", "A única mulher" e, em 2016, de "A impostora".

Fez ainda parte do elenco do filme "Olga Drummond", realizado por Diogo Infante, e de filmes para televisão como "A noite do fim do mundo", "Espírito de Natal", "Fátima", "Tordesilhas -- o sonho do rei", "Filumena Marturano", "Conto de Natal", "Eu vi a luz num país perdido", "Felizmente, há luar!" e "Le jour du serpent".

Em 1997, António Marques integrou o elenco da novela brasileira "Xica da Silva".