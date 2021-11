Turquia e EAU assinam acordos de cooperação para restabelecer laços económicos

A Turquia e os Emirados Árabes Unidos assinaram na quarta-feira vários acordos de investimento e cooperação, com o objetivo de restabelecer as relações bilaterais e fortalecer os laços económicos.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, marcaram presença na assinatura dos acordos, durante a visita à Turquia do líder emirati, visto como responsável pela política externa dos Emirados Árabes Unidos (EAU).

O irmão do príncipe herdeiro e conselheiro de segurança nacional dos EAU, o sheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, visitou a Turquia em agosto, como primeira demonstração do restabelecimento dos laços entre as duas nações.

Esta foi a primeira viagem oficial à Turquia de Mohammed bin Zayed Al Nahyan desde 2012 e a primeira de um alto responsável dos EAU desde que as relações entre os dois países se degradaram até ao atual ponto baixo, devido ao conflito na Líbia e tensões no Golfo e Mediterrâneo oriental.

Entre as causas para o afastamento dos dois países esteve o apoio da Turquia ao movimento Irmandade Muçulmana, que os EAU, entre outras nações árabes, consideram ser uma grande ameaça à segurança na região.

Já Ancara suspeitava que os EAU apoiavam uma rede liderada pelo clérigo muçulmano turco dos Estados Unidos que a Turquia acusa de orquestrar um golpe falhado em 2016.

O príncipe herdeiro de Abu Dhabi foi recebido no complexo presidencial turco em Ancara com uma cerimónia que incluiu uma saudação de 21 tiros.

Mohammed bin Zayed Al Nahyan e Recep Tayyip Erdogan supervisionaram a assinatura de quase uma dezena de acordos de cooperação, incluindo em áreas como comércio, energia ou ambiente.

Também foram estabelecidos acordos que permitem investimentos diretos e cooperação entre as bolsas de valores e bancos centrais dos dois países.

Esta visita institucional dos EAU é vista ainda como uma tentativa emirati de restabelecer a sua política externa após a tentativa falhada de isolar o Catar em 2017.

A Turquia, aliada do Catar, manifestou de imediato apoio a Doha durante um embargo imposto pelos EAU e outros três estados árabes, e desde então aprofundou as relações militares com aquele Estado do Golfo.

Ancara atravessa também um período em que procura restabelecer os frágeis laços com as potências da região, como Egito ou Arábia Saudita, após se ter isolado internacionalmente.

Também hoje, os EAU debateram uma melhoria das tensas relações com o Irão durante uma visita inédita ao país do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano encarregado dos assuntos políticos, Baqeri Kani.

Kani reuniu-se com o conselheiro diplomático do Presidente dos EAU, Anwar Gargash, e o secretário de Estado Khalifa Shaheem, e os três "sublinharam a importância de reforçar as relações sobre a base da boa vizinhança e do respeito mútuo e no âmbito de interesses comuns", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dos EAU num comunicado.

Também se mostraram disponíveis para trabalhar para "o desenvolvimento e as relações comerciais entre os dois países vizinhos", segundo a nota de imprensa.

O vice-ministro iraniano foi mais categórico, assegurando, numa mensagem publicada na sua conta da rede social Twitter, que tinha "acordado com os EAU abrir um novo capítulo nas relações" bilaterais.

Os dois países mantêm desde há anos relações conflituosas, devido ao programa nuclear do Irão, à guerra no Iémen (na qual apoiam partes diferentes) e à disputa de três ilhas próximas do estreito de Ormuz.