Acidente fere jovem motociclista de 19 anos no Caniço

Um jovem de 19 anos ficou ferido, esta manhã, na sequência de um acidente de mota ocorrido no Caniço.

O acidente deu-se no cruzamento entre a Estrada do Aeroporto e a Estrada João Gonçalves Zarco, por volta das 10h35 e terá envolvido um carro. Uma ambulância dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz esteve no local, socorrendo a vítima que apresentava escoriações nos membros superiores e inferiores.

O rapaz acabou por ser transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.