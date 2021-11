Acção de sensibilização sobre insectos na 'Francisco Franco'

O grupo de entomologia da Universidade da Madeira – Projecto Insectos da Madeira e a Escola Secundária de Francisco Franco, aliado ao Clube Europeu e Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, apresenta, na próxima quinta-feira, dia 18 de Novembro, pelas 20h30, na sala de sessões, uma acção de sensibilização sobre a temática.

A sessão inicia-se com Dora Aguim-Pombo, professora auxiliar de Biologia na UMA e membro do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos - Porto, através da apresentação da biodiversidade de insectos existente no arquipélago da Madeira e Selvagens. Segue-se o voluntário do projecto Hugo Silva, discente do Mestrado em Biologia da Conservação pela Universidade de Évora, que mostrará os primeiros resultados do projecto, como se efectuam os registos fotográficos de insectos na aplicação 'iNaturalist' e como esses registos ajudam a comunidade científica.

O objectivo desta acção é sensibilizar os formandos dos cursos EFA na preservação e conservação da biodiversidade, incentivando um papel mais activo e consciente nesta questão.