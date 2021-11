Real Sociedad empata e 'entrega' liderança ao Real Madrid

A Real Sociedad empatou hoje sem golos na receção ao Valência, em jogo da 14.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e não conseguiu manter-se na liderança, arrebatada pelo Real Madrid após a vitória em Granada (4-1).

A partida teve poucos remates enquadrados, de parte a parte, e o esforço dos 'txuri urdin' para se manterem na frente de La Liga não foi ajudado pela expulsão de Elustondo, aos 76 minutos.

Do lado dos 'che', Gonçalo Guedes foi titular mas esteve apagado, saindo aos 67 minutos, naquele que foi o segundo empate seguido no campeonato, em que seguem em 10.º, com 18 pontos.

Já os bascos estão provisoriamente no segundo posto, com 29 pontos, a um do Real Madrid, e com mais um do que o Sevilha, terceiro, embora os dois adversários tenham um jogo a menos.

Antes, o Bétis voltou às vitórias, depois de duas derrotas seguidas na La Liga, no reduto do Elche, onde venceu por 3-0 e 'sentenciou' o treinador Fran Escribá, despedido logo após a partida.

Os forasteiros venceram por 3-0 com golos de Juanmi (12 minutos), do brasileiro Willian José (24) e do argelino Fékir (27), com William Carvalho em campo pelo emblema de Sevilha a partir dos 80 minutos.

Uma boa exibição coletiva do Real Madrid em Granada foi a chave do encontro, em que se adiantaram por Asensio, aos 19 minutos, antes de Nacho ampliar a vantagem num lance de bola parada estudado, seis minutos depois.

Luis Suárez ainda reduziu, aos 34, para a equipa da casa, mas o brasileiro Vinicius Júnior apareceu para 'brilhar' na etapa complementar, ao fazer o 3-1, aos 56, e o francês Mendy fechou a contagem aos 76, numa partida em que Luís Maximiano, titular na baliza da equipa da casa, foi evitando males maiores com várias boas defesas.

Se o Granada continua 'aflito', com 11 pontos na 17.ª posição, primeira acima da 'linha de água', o Real Madrid chegou aos 30 pontos e à liderança.

No primeiro jogo do dia, o Getafe contou com o português Florentino Luís em campo - e a fazer uma assistência para golo - a partir dos 65 minutos na goleada caseira ante o Cádiz (4-0), graças a golos do uruguaio Olivera, aos sete, de Cuenca, aos 60, do turco Unal, aos 81, e de Jaime Mata, aos 90+4, este último após passe do médio luso.