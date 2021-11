Reparada rotura na rede de distribuição de água do Caminho da Camacha

Já foi reparada a rotura na rede de distribuição de água do Caminho da Camacha, informa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) através de uma nota de imprensa.

Esta foi uma situação imprevista que levou a interromper durante algumas horas o fornecimento de água em algumas zonas: Estrada da Camacha, Estrada Conde Carvalhal, Rua da Montanha e Caminho das Neves.

A vereadora com o pelouro do Ambiente, Nádia Coelho, esteve acompanhar as obras de reparação e referiu que o actual executivo tem um plano forte de investimento nesta área para melhorar a qualidade de vida das pessoas, evitando de futuro situações destas, fruto da rede ser já muito antiga, evitando fugas de água e desperdícios.

A autarca elogiou o trabalho que as várias equipas da rede e de piquete da câmara têm vindo a realizar, no sentido de restabelecer a ligação da água da rede com a brevidade que a situação impõe.