Portugal já tem na mira os 11 adversários no caminho para o Qatar

Portugal já sabe que irá defrontar uma de seis equipas na meia-final do play-off europeu de apuramento para o campeonato do Mundo de futebol, que se realiza dentro de um ano. Turquia, Polónia, Macedónia do Norte, Ucrânia, Áustria ou Chéquia (ex-República Checa) estes serão um dos adversários que a selecção capitaneada por Cristiano Ronaldo irá receber em casa para seguir à próxima ronda.

Depois, se passar, dependerá do sorteio e do resultado das outras cinco semi-finais e o seleccionado luso poderá apanhar Escócia, Itália, Rússia, Suécia ou País de Gales.

O sorteio realiza-se a partir das 16 horas de sexta-feira, dia 26 de Novembro de 2021, em Zurique (Suíça) e irá determinar "os últimos confrontos europeus na qualificação e as três vagas restantes.

As três vagas europeias que ainda não foram atribuídas no final da fase de grupos da qualificação (10 selecções já apuradas directamente) serão decididas entre as 12 selecções já referidas numa espécie de torneio 'bota-fora'.

Portugal, como um dos "dez segundos classificados da fase de grupos da Qualificação Europeia, terá a companhia de duas equipas adicionais seleccionadas com base no ranking da UEFA Nations League 2020/21", relembrou a UEFA. "Especificamente, essas vagas foram para os dois vencedores dos grupos da UEFA Nations League com melhor classificação que não se apuraram directamente para a fase final como vencedores dos grupos de qualificação europeus ou que não participam no 'play-off' como segundos classificados da qualificação".

Assim, no Pote 1 vão estar:

Portugal

Escócia

Itália

Rússia

Suécia

País de Gales

E no Pote 2 estarão:

Turquia

Polónia

Macedónia do Norte

Ucrânia

Áustria (via UEFA Nations League)

República Checa (via UEFA Nations League)

Regras bem definidas para 'sacar' fora 9 de 12

"Os seis segundos mais bem classificados da fase de grupos da Qualificação Europeia serão colocados no Pote 1 e disputam a meia-final do 'play-off' em casa. As seis equipas restantes serão colocadas no Pote 2", explica.

"O sorteio começará com a distribuição das seis equipas mais bem classificadas, ou seja, as equipas do Pote 1, às meias-finais 1, 2, 3, 4, 5 e 6, respectivamente, como equipa da casa".

"A primeira equipa sorteada ocupará a posição da equipa da casa na meia-final 1, a segunda equipa sorteada na meia-final 2 e assim sucessivamente até que o pote esteja vazio".

"O sorteio irá então distribuir as equipas do Pote 2 aos pares das meias-finais, uma a uma. A primeira equipa sorteada do Pote 2 ocupará a posição fora na meia-final 1, a segunda equipa sorteada na meia-final 2 e assim por diante até que todos os jogos das meias-finais sejam determinados".

"As meias-finais 1 e 2 pertencem ao caminho A do 'play-off', as meias-finais 3 e 4 do caminho B e as meias-finais 5 e 6 do caminho C. Para determinar qual o vencedor da meia-final que jogará em casa na final, será realizado um sorteio adicional para cada caminho", esclarece a UEFA.

Ou seja, pode-se dar o caso de Portugal jogar a meia-final na quinta-feira, 24 de Março de 2022, e a final na terça-feira, 29 de Março de 2022, em casa. A UEFA confirmará os horários de início dos jogos após o sorteio.