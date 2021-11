Hannes Namberger é o grande vencedor do MIUT’2021

O alemão Hannes Namberger cortou há instantes a meta da prova rainha do Madeira Island Ultra Trail (MIUT), sagrando-se assim o grande vencedor da edição de 2021.

Depois de ter largado da linha de partida, pela meia-noite na vila do Porto Moniz o atleta da equipa Dynafit veio a festejar o título de campeão, na cidade de Machico, após 14:00.36 Horas de corrida ao longo de 115 quilómetros.

O germânico de 32 anos, que este ano conquistou o sexto lugar na prova mais mediática do ultra traul mundial, o Ultra Trail de Mont Blanc (UTMB 170 km) dominou a prova madeirense ao seu belo prazer, desde o início até ao final. Com alguma concorrência nos primeiros quilómetros, seria na subida do Curral das Freiras para o Pico Ruivo que Hannes Namberger ganhou uma preciosa vantagem em relação aos seus mais directos opositores para assim festejar o título nesta etapa madeirense do circuito mundial de Ultra Trail.