Inaugurado mural de homenagem aos doadores de arquivos e bibliotecas

O mural de homenagem foi inaugurado ontem com a presença de alguns doadores e familiares. Ficará instalado no edifício do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM) e contém os nomes de todos os doadores que, desde o ano de 2004, entregaram a esta instituição os seus arquivos e bibliotecas.

Junto aos nomes foi criado um ponto de acesso no site institucional do ABM, que replica virtualmente o mural e na qual se disponibiliza acesso à informação descritiva e digital resultante das doações, nos casos em que essa informação já esteja disponível em linha.https://mural-abm.madeira.gov.pt.

Entre as doações e depósitos no ABM, podemos destacar os seguintes arquivos e bibliotecas: Abrigo Infantil de N. Sr.ª da Conceição, Foto Londres, Associação da Levada dos Piornais, Banda Recreio Camponês, Casa de Bordados João Caldeira Leal & C.ª Lda, Diário de Notícias, Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz ou William Hinton & Sons, Lda. Destacamos ainda as entradas de documentação do Visconde do Porto da Cruz, Aragão Mendes Correia, Henrique Pontes Leça, João de Lemos Gomes, João França, José Pereira da Costa, José Sainz-Trueva, M.ª do Carmo Rodrigues, Pe. Alfredo Vieira de Freitas, Pe. Eduardo Nunes Pereira, José Manuel Melim Mendes, Rui Santos ou da Família Bento de Gouveia.