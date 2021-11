Polícia Técnica Forense da Madeira teve o melhor desempenho do país em 2020

A Secção de Polícia Técnica Forense do Comando Regional da Madeira obteve a classificação de S.P.T.F. / Comando com melhor desempenho, em 2020, situação que se repete pelo quinto ano consecutivo. Os resultados foram anunciados no XIII Fórum de Polícia Técnica e Ciência Forense, que se realizou on-line a 3 de Novembro.

Numa nota enviada à comunicação social, o Comando Regional da Madeira dá conta de que esta secção é composta por cinco Policias especialistas, tendo iniciado as suas funções a 16 de Outubro de 2001. O seu trabalho passa por efectuar os respectivos exames aos diversos cenários de crime ocorridos na RAM, sempre que para tal sejam solicitados e, cuja competência para desenvolver a investigação seja deste OPC.

Desde 2013 que os dois Peritos Lofoscópicos efectuam as respectivas perícias aos vestígios recolhidos, após Despacho da Autoridade Judiciária competente. Além disso, em meados de Junho deste ano, após a instalação do Polo Descentralizado da Madeira do Laboratório de Polícia e Ciência Forense, esta secção, através dos seus dois peritos, realiza perícias digitais a meios de comunicação móveis.