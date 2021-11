Suspeita de incêndio na Zona Velha revelou-se falso alarme

Tudo não passou de falso alarme. O alerta para um suposto incêndio na Zona Velha do Funchal não se confirmou.

Ao que apurou o DIARIO, o fumo da chaminé de um restaurante terá sido confundido com fumo a sair de um prédio habitacional.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estiveram no local com vários meios e não encontraram indícios de fogo, pelo que estão de regresso aos respectivos quartéis.