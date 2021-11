'Liceu' dá início segunda-feira às actividades do projecto 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu'

A Escola Secundária Jaime Moniz dá início formal às actividades do projecto 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu', para o ano lectivo de 2021-22, na próxima segunda-feira, dia 22 de Novembro.

A iniciativa contará com a presença, na Região, da coordenadora pedagógica, a nível nacional, Isabel Baltazar.

De manhã, pelas 11h30, realizar-se-á uma visita à escola onde a coordenadora contactará com o Conselho Executivo, com as coordenadoras do projecto e com os alunos 'Jovens embaixadores do Parlamento Europeu', no sentido de inteirar-se do trabalho já realizado, assim como do que será desenvolvido ao longo do ano.

À tarde, pelas 15 horas, e fazendo coincidir esta visita com o facto de a coordenadora nacional do projecto ser co-coordenadora, a par de Alice Cunha e de Isabel Lousada, da obra 'Dicionário As Mulheres e a Unidade Europeia', esta será apresentada na Assembleia Legislativa Regional. A cerimónia será presidida pelo seu presidente e contará com a presença do presidente do Governo Regional, do secretário Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, assim como de deputados e de outras entidades. Estarão ainda presentes representantes das diversas escolas embaixadoras do Parlamento Europeu, na Região, convidadas especiais para esta cerimónia. Estará presente, nesta ocasião, também, a chefe de edições da Assembleia da República, Teresa Paulo, que se desloca à Região para o efeito.