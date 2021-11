Açores também vão começar a vacinar profissionais de saúde com a terceira dose

O secretário da Saúde do Governo dos Açores revelou hoje que os profissionais de saúde também vão começar a ser inoculados com a terceira dose da vacina contra a covid-19 na região, tal como no continente.

Em declarações aos jornalistas, à margem da visita do executivo açoriano (PSD, CDS-PP, PPM) à ilha das Flores, Clélio Meneses realçou que a "prioridade" do governo é inocular com a dose de reforço as pessoas "mais vulneráveis e débeis", como o caso dos maiores de 65 anos.

"Naquelas unidades de saúde onde o processo de vacinação dos mais idosos esteja mais avançado, vamos vacinar também os profissionais de saúde no sentido de proteger a população que está mais sujeita ao contágio", declarou o governante.

E acrescentou: "A Direção Regional de Saúde vai emitir uma circular na próxima semana que prevê exatamente a possibilidade de vacinação no imediato aos profissionais de saúde".

O secretário regional da Saúde avançou que já foram inoculadas nos Açores cerca de cinco mil pessoas com a terceira dose contra a covid-19.

"Já ultrapassamos os cinco mil vacinados [com a dose de reforço]. Está a decorrer de formas distintas nas várias ilhas, de acordo com as organizações de cada uma das ilhas e de acordo com a vontade dos respetivos vacinados", apontou.

Clélio Meneses afirmou que o Governo Regional espera vacinar com a terceira dose todas as pessoas com mais de 65 anos nos Açores "até ao início do próximo ano".

O secretário regional apelou à vacinação que disse ser "decisiva" para o "sucesso" da situação pandémica no arquipélago.

"Não fosse o sucesso da vacinação nos Açores e os resultados, ao nível daquilo que é verdadeiramente importante que é a saúde das pessoas, seriam completamente diferentes", apontou.

Na próxima semana, a nível nacional, vai iniciar-se a vacinação dos profissionais de saúde e na semana de 22 a 27 de novembro será iniciada a vacinação dos profissionais do setor social e também dos bombeiros envolvidos no transporte de doentes.

Os Açores registaram oito novos casos positivos de covid-19, nas últimas 24 horas, quatro em São Miguel, dois em São Jorge, um no Pico e um na Graciosa, revela hoje a Autoridade de Saúde Regional, em comunicado.

Os Açores registam presentemente 214 casos positivos ativos de covid-19, sendo 182 em São Miguel, 12 em São Jorge, nove na Terceira, quatro em Santa Maria, três no Faial, três no Pico e um na Graciosa.

À data de hoje permanecem internados quatro doentes, na sequência de infeções pelo SARS-CoV-2, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, embora nenhum deles se encontre em Unidade de Cuidados Intensivos.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de novembro, foram vacinadas nos Açores 174.77 pessoas com a primeira dose (73,9%) e 195.283 com a vacinação completa (82,5%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.