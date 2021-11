PSD apresenta voto de congratulação a Margarida Costa pelo título de campeã europeia em Patinagem Artística

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou, na Assembleia Legislativa da Madeira, um voto de congratulação a Margarida Costa, atleta do Sporting Clube Santacruzense, pelo título de campeã europeia, enaltecendo a sua dedicação e esforço, bem como, o acompanhamento familiar e o trabalho do clube, "pilares destes sucessos, que dignificam ao mais alto nível a Região Autónoma da Madeira e Portugal".

A atleta infantil arrecadou a sua primeira medalha de ouro naquela que foi, também, a sua primeira participação ao serviço da Seleção Portuguesa de Patinagem Artística, numa competição que decorre no norte do país, no Multiusos de Paredes, entre 31 de Outubro e 4 de Novembro, tendo defrontado a espanhola Abril San Martin, na vertente de Patinagem Livre, no escalão de infantis.