Representante da República destaca papel dos militares no combate à covid-19

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, presidiu, hoje, na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, Cerimónia do Dia do Armistício da Grande Guerra, organizada pelo núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes. O seu discurso fica marcado por um elogio ao papel desempenhado actualmente pelos militares, nomeadamente no combate ao novo coronavírus.

"Certamente por há décadas não experimentarmos um conflito próximo, a centralidade das Forças Armadas no nosso país tem sido objecto de muitas incompreensões", começou por observar Ireneu Barreto, para depois sublinhar que "ironicamente, foi o aparecimento de um inimigo tão pequeno quanto perigoso que fez relembrar a muitos que umas Forças Armadas modernas são essenciais, mesmo num contexto de paz".

O Representante da República relevou "as tarefas essenciais que os nossos militares desempenharam, em coordenação com as autoridades civis, no combate à covid-19", apontando como exemplos as tarefas "de organização logística, de apoio e coordenação, de acolhimento de doentes em instalações hospitalares próprias, de suporte à execução do estado de emergência e até de desenvolvimento de um ventilador".

"Todas desempenhadas com um brio e eficiência que são uma fonte de prestígio para as Forças Armadas", vincou.

Ireneu Barreto salientou, contudo, que homenagear os militares passa também por dar-lhes "visibilidade e condições de vida dignas", enaltecendo a aprovação do regime específico para os antigos combatentes residentes na Madeira e no Porto Santo.

Não obstante, nota que" há ainda um longo caminho a percorrer para que, a todos aqueles que necessitem, lhes seja concedido o apoio na doença e nas condições de vida".