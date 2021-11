Pelo menos três mortos e 15 feridos após explosão numa mesquita

Pelo menos três pessoas morreram e 15 ficaram feridas hoje após a explosão durante as orações de sexta-feira numa mesquita localizada numa cidade próxima de Jalalabad, no leste do Afeganistão, informaram fontes médicas locais.

A explosão ocorreu no distrito de Spin Ghar, próximo da cidade de Jalalabad, na província de Nangarhar, um dos redutos do ramo afegão do grupo extremista Estado Islâmico (EI).

"No momento, há três mortos e 15 feridos", disse um médico do hospital local à agência France-Presse (AFP).

"Posso confirmar uma explosão durante as orações de sexta-feira dentro de uma mesquita no distrito de Spin Ghar. Há feridos e mortes", disse um responsável talibã à AFP.

Nenhum grupo armado reivindicou este ataque.

Um dos últimos ataques do EI ocorreu no início de novembro, no Hospital Militar Nacional de Cabul, tendo causado pelo menos 19 mortos e 50 feridos.

Mais de 120 pessoas morreram em ataques do grupo 'jihadista' nas últimas semanas em duas mesquitas frequentadas pela comunidade hazara, uma minoria xiita.

Criado em 2014, o ramo do EI no Afeganistão está presente principalmente no leste do país.

O grupo assumiu a responsabilidade por uma onda de ataques recentes em várias grandes cidades, apresentando-se como o principal rival dos talibãs, que estão no poder desde meados de agosto.

O Estado Islâmico da Província de Khorosan (EI-K), como é conhecido, é de fação sunita, como os talibãs, mas é ainda mais rigoroso que estes e defende uma 'jihad' global.