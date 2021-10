Dois cães envenenados na Camacha

Rafa e Lucky, dois cães de porte pequeno, foram envenenados e acabaram por morrer no sítio do Ribeiro Serrão, na Camacha, na tarde da última sexta-feira.

Os donos estão desolados e pedem a quem tenha visto o que aconteceu para entrar em contacto com as autoridades para que seja feita justiça.

De acordo com a tutora, os animais foram envenenados dentro do próprio quintal da habitação que não fica à beira da estrada.

“Eles eram membros da família, dormiam com os nossos filhos e as crianças eram mesmo apegadas a eles”, referiu, admitindo que ainda não teve coragem para contar aos filhos a crueldade que fizeram com os cães.

Além disso, diz que neste momento não se sente segura a viver ali porque acredita que “quem faz isto a animais pode também fazer maldade aos meninos”.

A Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência.