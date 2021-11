"O primeiro-ministro não soube nem quis gerir uma solução para este Orçamento"

José Prada garante que "não seria o PSD-Madeira a colocar em causa a credibilidade de um Governo da República que há muito deixou de ser credível". Esta é a resposta do secretário-geral do partido social-democrata em reação às declarações de Luís Marques Mendes.

No seu habitual espaço de comentário de domingo à noite, na SIC, Luís Marques Mendes avançou que terá sido o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a travar qualquer negociação do Orçamento de Estado para 2022 com os três deputados do PSD-Madeira na Assembleia da República, até por uma questão de credibilidade.

José Prada é taxativo ao sublinhar que "o que esteve aqui em causa, desde a primeira hora, nesta proposta de Orçamento, foi a incapacidade do Governo do qual faz parte este ministro ouvir, respeitar e atender às reais necessidades do país, para além dos compromissos que, mais uma vez, deixou de lado".

Marques Mendes revela nome do ministro que "matou" negociações com PSD-Madeira O antigo líder nacional do PSD, Luís Marques Mendes, revelou, esta noite, no seu espaço de comentário no Jornal da Noite da SIC, que a hipótese de viabilização da proposta de Orçamento de Estado para 2022 com os votos dos três deputados do PSD-Madeira chegou a ser colocada em cima da mesa na reunião do conselho de ministros extraordinário da passada segunda-feira, tendo a ideia sido posta de parte após uma intervenção do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que considerou que tal possibilidade traria um problema de credibilidade ao executivo.