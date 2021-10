'Viagem ao mundo das almas' animou noite no Parque Santa Catarina

‘Un Poco Loco’ foi o título do espectáculo que a Câmara Municipal do Funchal promoveu ontem à noite no Parque de Santa Catarina, com guião e interpretação de João Pedro Santos Araújo e direcção musical dos Mariachi México Madeira.

Foto Mário André Pereira

Uma nota da autarquia informa que este espectáculo esteve inserido nas comemorações do 25.º aniversário do grupo Mariachi México Madeira e foi inspirado no filme ‘COCO’, produzido pela Pixar Animation Studios. Trata-se da história de Pablo, um jovem músico, que decide ir ao mundo das almas à procura da sua amada Juanita.

Foto Mário André Pereira

A banda sonora foi executada ao vivo pelo grupo e consistiu, maioritariamente, numa selecção de temas musicais do filme adaptados ao estilo Mariachi por Eládio Figueira.