Presidente da República ouve Partidos Políticos e Conselho de Estado

Segunda uma nota no site da Presidência da República Portuguesa, o Presidente da República, que esta noite reúne com o Presidente da Assembleia da República e com o Primeiro-Ministro, vai receber no próximo sábado, 30 de Outubro, nos termos constitucionais, os Partidos Políticos com representação parlamentar, bem como vai convocar uma reunião especial do Conselho de Estado para o dia 3 de Novembro, também nos termos constitucionais.

Como já tinha sido anunciado, o Presidente da República receberá os Parceiros Sociais na sexta-feira, dia 29 de Outubro.