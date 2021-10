Associação de lusodescendentes promete acções sociais e culturais no Reino Unido

A delegação da Associação Internacional dos Lusodescendentes (AILD) no Reino Unido foi hoje apresentada em Londres, prometendo promover eventos e ações sociais, culturais e recreativas naquele país.

A escritora Gabriela Ruivo Trindade, vencedora em 2013 do prémio LeYa em 2013, é a presidente do conselho cultural, a cientista Tatiana Correia lidera o conselho científico e Ana Rei, assistente social, dirige o conselho de ação social.

O diretor geral, Diogo Costa, antigo 'Mayor' da Juventude no município londrino de Lambeth, afirmou à Agência Lusa que era importante ter pessoas com experiência nestas áreas, bem como fazer parte de uma rede internacional, com equipas em Lisboa e França.

Numa mensagem em vídeo, o presidente da AILD, Philippe Fernandes, prometeu um "espírito e dinâmica de potenciar a cooperação e colaboração entre diversas entidades e organismos".

Segundo o responsável, o objetivo da Associação é "difundir a maneira de ser português, a lusofonia e cultura portuguesa, identificar, unir e representar todos os lusodescendentes", apoiando e organizando obras sociais, culturais e recreativas e desenvolvendo ações de cariz educativo.

Durante a apresentação, que decorreu esta tarde na Embaixada de Portugal no Reino Unido, a cônsul-geral em Londres, Cristina Pucarinho, desafiou a AILD a criar parcerias e "trabalhar de forma coletiva com o movimento associativo mais tradicional".

A Associação, disse, deve agora "dar conteúdo concreto e trabalhar para potenciar as capacidades deste projeto inovador".

Esta é a segunda delegação da AILD fora de Portugal, após a que foi estabelecida em França em setembro.

As estatísticas do Ministério do Interior britânico contabilizaram até 30 de junho o registo de 418.070 portugueses como residentes no Reino Unido, a quarta maior nacionalidade europeia a seguir à Polónia, Roménia e Itália.