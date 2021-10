Portugal goleia na Bulgária na corrida ao Mundial de futebol feminino

A selecção portuguesa de futebol feminino reforçou hoje o segundo lugar do Grupo H europeu de qualificação para o Mundial de 2023, ao golear a Bulgária por 5-0, em Plovdiv.

Yanitsa Ivanova, aos três minutos, na própria baliza, e Jéssica Silva, aos quatro, deram cedo uma confortável vantagem ao 'onze' de Francisco Neto, que a ampliou por Diana Silva, aos 57, Diana Gomes, aos 70, e Carole Costa, aos 76, de penálti.

Na classificação, Portugal soma 10 pontos, contra 12 da líder Alemanha, que goleou Israel por 7-0, sendo estas as duas próximas adversárias lusas, em novembro, a 25, com as israelitas, em Portimão, e a 30, com as germânicas, no São Luís, em Faro.

A primeira classificada qualifica-se diretamente para a fase final do Mundial, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia, de 20 de julho a 20 de agosto de 2023, enquanto a segunda segue para os 'play-offs'.

Equipas:

- Bulgária: Roksana Shahanska, Yanitsa Ivanova, Nikoleta Boycheva, Nora Dimitrova, Taya Penkova (Zhasmina Atanasova, 62), Veronika Gotseva (Diana-Mihaela Atanasova, 81), Nina Georgieva (Leonora Zheleva, 74), Monika Razhgeva, Yana Dineva (Bilyana Pencheva, 62), Simona Petkova e Yuliana Alekandrova (Velina Koshuleva, 81).

(Suplentes: Nina Karabelyova, Diana-Mihaela Atanasova, Leonora Zheleva, Velina Koshuleva, Bilyana Pencheva, Aleksandra Yaneva, Zhasmina Atanasova e Gergana Iliycheva).

Selecionadora: Silviya Radoyska.

- Portugal: Inês Pereira, Catarina Amado (Francisca Nazareth, 58), Diana Gomes, Carole Costa, Alícia Correia, Dolores Silva (Fátima Pinto, 73), Andreia Faria (Tatiana Pinto, 57), Andreia Jacinto (Suzane Pires, 67), Ana Borges, Jéssica Silva e Diana Silva (Carolina Mendes, 67).

(Suplentes: Patrícia Morais, Rute Costa, Sílvia Rebelo, Lúcia Alves, Joana Marchão, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Suzane Pires, Carolina Mendes, Andreia Norton, Francisca Nazareth e Telma Encarnação).

Selecionador: Francisco Neto.

Árbitra: Alina Pesu (Roménia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Nora Dimitrova (45+1 e 78) e Bilyana Pencheva (66). Cartão vermelho por acumulação de amarelos para Nora Dimitrova (78).