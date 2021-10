Alargados prazos do Concurso Amador de Fotografia

Os prazos de candidatura da 1.ª edição do Concurso Amador de Fotografia SRTC / Museu de Fotografia da Madeira / Galeria Marca de Água foram prolongados, anunciou hoje a Galeria Marca de Água, entidade promotora do concurso que resulta de uma parceria estabelecida com a Secretaria Regional do Turismo e Cultura, que garante o apoio à iniciativa.

Este concurso de desenho, dirigido a todos os interessados residentes em território nacional, tem por objecto a interpretação do tema 'Retrato: do singelo ao plural'.

A nova data limite para a entrega dos trabalhos a concurso é 6 de Dezembro, ficando a cerimónia de premiação agendada para 14 de Dezembro.

Este prolongamento dos prazos do concurso, conforme previsto no regulamento, “tem por objetivo a maior participação de candidaturas, sem prejuízo das candidaturas recebidas à data”, destaca a Marca de Água.

Refira-se que o regulamento do concurso está disponível nas redes sociais das entidades promotora e parceira:

Já a ficha de inscrição pode ser consultada em:

A Marca de Água tem a direção artística da historiadora Raquel Fraga e a curadoria do artista plástico e docente Diogo Goes.

Raquel Fraga, diretora artística da Galeria Marca de Água, destaca que, “este concurso é uma relevante ferramenta para promover, divulgar e valorizar a fotografia no espaço regional e nacional”.