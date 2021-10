Novo presidente da Câmara de Lisboa toma posse hoje

O social-democrata Carlos Moedas toma hoje posse como presidente da Câmara Municipal de Lisboa, três semanas após a vitória nas eleições autárquicas de 26 de setembro, em que derrotou o socialista Fernando Medina.

Na semana passada, numa carta dirigida ao presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, José Maximiano Leitão, a que a Lusa teve acesso, Fernando Medina renunciou ao cargo de vereador: "Julgo que é esta a solução que melhor serve os interesses da cidade, o funcionamento das reuniões do executivo da autarquia e a capacidade de a oposição camarária se concentrar no futuro e não no passado."

Carlos Moedas foi eleito presidente da Câmara Municipal de Lisboa pela coligação "Novos Tempos" (PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Aliança), com 34,25% dos votos, retirando a autarquia ao PS, que liderou o executivo da capital nos últimos 14 anos.

Enfrenta, contudo, o desafio de governar sem maioria absoluta: conseguiu o mesmo número de vereadores do que a coligação PS/Livre (sete) e o executivo inclui ainda dois eleitos da CDU (PCP/PEV) e um do BE.

No mandato que agora termina, o executivo foi composto por oito eleitos pelo PS (incluindo dos Cidadãos por Lisboa e do Lisboa é muita gente), um do BE (com um acordo de governação com o PS), quatro do CDS-PP, dois do PSD e dois da CDU.