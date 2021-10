Sujidade no mar deixa banhistas indignados em dia de temperaturas elevadas

Alguns banhistas mostram-se indignados com a sujidade no mar junto às Poças do Gomes (Doca do Cavacas), no Funchal, uma zona bastante procurada por turistas.

Neste dia de sol convidativo a praia, onde as temperaturas continuam elevadas, foram muitos os que se depararam com este cenário, que consideram ser um mau cartaz também para quem nos visita.

De referir, no entanto, que devido à forte rebentação o acesso à piscina e ao mar estão temporariamente encerrados.