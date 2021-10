Macau exige teste negativo para sair do território

Todas as pessoas que queiram sair de Macau precisam a partir de hoje de apresentar um teste negativo à covid-19 realizado nas últimas 48 horas, anunciaram as autoridades.

"Os Serviços de Saúde exigem que (...) todos os indivíduos que pretendam sair da Região Administrativa Especial de Macau por avião ou barco civil, devem exibir o certificado com resultado negativo de teste de ácido nucleico realizado nas últimas 48 horas a partir do dia de amostragem", indicou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus.

O mesmo sucede também nas fronteiras terrestres com Zhuhai, onde se exigia até aqui o cumprimento de uma quarentena de 14 dias.

As autoridades de Macau sublinharam que "os infratores podem ser sujeitos à medida de isolamento obrigatório, além de assumirem, se existirem, eventuais responsabilidades criminais".

Desde o início da pandemia, Macau registou 77 casos de covid-19.

A campanha de vacinação, voluntária, gratuita, e com a possibilidade de escolha entre duas vacinas, a Sinopharm e a BioNTech/Pfizer, arrancou em fevereiro, mas pouco mais de metade da população quis ser vacinada, até agora.

A covid-19 provocou pelo menos 4.895.733 mortes em todo o mundo, entre mais de 240,60 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.100 pessoas e foram contabilizados 1.080.097 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.