Ciclone tropical severo Kompasu passa a tufão com impacto mais intenso em Macau

O ciclone tropical severo Kompasu intensificou-se para tufão, quando se encontra a cerca de 340 quilómetros a sul de Macau, disseram hoje os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) do território.

O impacto do Kompasu em Macau será "mais significativo nas próximas horas", com aguaceiros mais frequentes e vento mais intenso, de acordo com um comunicado dos SMG.

Em Macau, onde continua içado o sinal número 8 de alerta de tempestade tropical, o vento pode atingir entre os 63 quilómetros por hora (km/h) e os 117 km/h, com rajadas de cerca de 180 km/h, acrescentaram.

Até às 07:00 (00:00 em Lisboa), o Centro de Operações de Proteção Civil registou duas ocorrências, devido a objetos com risco de queda. Nos quatro centros de acolhimento de emergência estão 17 pessoas.

Os SMG indicaram que o Kompasu deverá atingir terra, esta noite (hora local), na ilha de Hainão, no sul da China, sendo "relativamente baixa" a probabilidade de içar o sinal 9.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, emitidos tendo em conta a proximidade da tempestade e a intensidade dos ventos.

Em setembro de 2018, a passagem do tufão Mangkhut por Macau causou 40 feridos.

Um ano antes, em agosto, o tufão Hato, posteriormente denominado de Yamaneko pelas autoridades locais, tinha causado dez mortos e 240 feridos.