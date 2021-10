Emoção e espectáculo no arranque do Torneio do CD São Roque

Indecisão do resultado até final, emoção, espectáculo e muito fair-play marcaram a primeira jornada do Torneio CD São Roque em hóquei em patins, no escalão de veteranos.

Naquele que é o primeiro evento internacional da modalidade, destinado aos veteranos, o Campo do Encontro recebeu, no final do dia de ontem, bons momentos ao longo dos dois jogos realizados.

No encontro inaugural a formação espanhola do CP Alcalã mediu forças com o GD Estreito e veio a vencer por 5-4.. Já no último jogo do dia a equipa da casa, o São Roque defrontou a equipa nortenha do Famalicense e veio a perder, também pela margem mínima, 4-3.

Hoje, a festa já começou com os mais novos a serem os craques no rinque, através da realização de um torneio relâmpago destinado aos benjamins.

Pelas 19 horas está de volta as emoções dos 'mais velhos, com o Famalicense a defrontar os espanhóis do CP Alcalã.

Já pelas 20h30 está agendado o dérbi madeirense entre São Roque e GD Estreito.

No domingo está agendada a derradeira jornada com os estreitrenses a defrontarem o Famalicense pelas 15 horas, enquanto duas horas depois a formação da casa mede forças com o conjunto espanhol.