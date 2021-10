Centro Social e Paroquial de Santo António comemora 25 anos

O Centro Social e Paroquial de Santo António comemora esta sexta-feira, 15 de Outubro, 25 anos de existência.

A secretária regional de Inclusão Social e Cidadania, Rita Andrade, marcou presença nas comemorações desta Instituição Particular de Solidariedade Social, em representação do Presidente do Governo Regional.

Na ocasião, a governantes com a pasta da Inclusão Social destacou que: “Esta é uma das instituições com maior abrangência de respostas sociais na nossa Região, transversais a várias áreas, incluindo a população idosa, família e comunidade, crianças e jovens e violência doméstica”.

O Governo Regional tem vindo a apoiar financeiramente esta instituição, através do Instituto de Segurança Social da Madeira, nas valências de Centro de Dia e de Convívio, Serviço de Ajuda Domiciliária, Emergência Alimentar, Estrutura Residencial Para Pessoas Idosas, Casa de Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica, Residência para Autonomização para Jovens e Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental – ‘Espaço Família’. São apoiados, através destas respostas sociais, cerca de 630 utentes, com um valor anual superior a 3 milhões de euros.

Na ocasião, houve ainda lugar para uma homenagem a quatro colaboradores do Centro Social e Paroquial de Santo António, com 25 anos de casa.

Rita Andrade destacou “o trabalho de excelência e o dinamismo do Centro Social e Paroquial de Santo António, que não seria possível sem a dedicação e entrega dos seus colaboradores que, diariamente, trabalham em prol da comunidade, alguns deles desde a criação da instituição, e que hoje recebem uma merecida homenagem”.