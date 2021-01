Salas de cinema do Fórum Madeira encerradas por tempo indeterminado

As salas de cinema do centro comercial Fórum Madeira encerraram as salas ao público devido à situação pandémica na Região e no seguimento das instruções do Governo Regional, à semelhança do que aconteceu com as salas de outra superfície comercial, neste caso do Madeira Shopping.

Recorde-se que as salas de cinema da Região tiveram de se adaptar às restrições decorrentes da pandemia e desde o dia 13 de Janeiro decidiram reduzir os horários para a exibição de filmes na sequência do recolher obrigatório anunciado pelo executivo madeirense nessa mesma data.

Com uma lotação máxima de cinco pessoas, esta medida encontra-se já em vigor e por tempo indeterminado.