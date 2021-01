O Secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, referiu, esta terça-feira, que “é preciso fazer tudo para restaurar a confiança dos mercados emissores”, uma declaração feita na entrega da certificação de Boas práticas na gestão de riscos biológicos à Associação de Promoção da Madeira.

“É um processo que vai crescendo. Nós já temos 22 empresas certificadas, temos mais 34 que estão já auditadas em processo de certificação e isto espelha bem o envolvimento deste sector neste projecto que que para nós é fundamental”, sublinhou Eduardo Jesus.

“Toda a prática que a Madeira tem vindo a implementar ao lidar com a pandemia tem recolhido uma boa aceitação por parte dos mercados emissores do turismo que nos alimenta e isso tem valido à Madeira um posicionamento extremamente útil forte e com resultados”, acrescentou o secretário regional de Turismo e Cultura. “Enquanto os mercados emissores estavam a permitir as viagens, nós fomos o melhor destino português no que diz respeito à captação dessa preferência, fomos o que menos perdeu, os nossos aeroportos foram os que menos perderam relativamente aos aeroportos nacionais”, sublinhou.

“Esta certificação permite perdurar no tempo esse mesmo posicionamento de segurança que nós queremos transmitir às pessoas. Este é um elemento que confere essa confiança a quem quer viajar”, garantiu Eduardo Jesus.