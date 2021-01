Homem esfaqueou sem gravidade várias pessoas em Frankfurt

Um homem esfaqueou várias pessoas em Frankfurt hoje de manhã tendo sido detido pelas autoridades alemãs.

A polícia alemã disse que as vítimas não apresentam ferimentos graves.

Uma porta-voz da polícia disse que as autoridades ainda estão a investigar e que, por isso, não podem fornecer mais detalhes sobre o atacante.

A mesma porta-voz disse ainda que se desconhece o número definitivo de pessoas esfaqueadas.

De acordo com meios de comunicação social locais, o incidente ocorreu perto da estação ferroviária e que os feridos foram transportados para os hospitais perto do local do ataque.