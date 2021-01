Três mortos e um desaparecido em Madrid numa explosão depois de fuga de gás

Uma forte explosão, aparentemente provocada por uma fuga de gás, destruiu hoje um edifício no centro de Madrid, deixando pelo menos três pessoas mortas, várias feridas e um desaparecido, de acordo com um relatório provisório.

"Há três mortos e um desaparecido", resumiu o delegado do Governo central para a região de Madrid, José Manuel Franco, em declarações à televisão nacional espanhola (TVE).

Um dos mortos era uma mulher de 85 anos e o outro um homem sobre o qual os mesmos serviços de emergência ainda não forneceram quaisquer outras informações.

Segundo os mesmos serviços há ainda uma pessoa desaparecida que as forças de proteção civil continuam à procura, um operário do sistema de aquecimentos do edifício.

De acordo com as mesmas fontes, um homem de 26 anos de idade foi transferido para o hospital em estado "moderadamente crítico" com um tornozelo partido e traumatismo lombar, e outro de 53 anos com um traumatismo craniano ligeiro.

Dois agentes da polícia foram transferidos com ferimentos ligeiros para uma clínica da capital espanhola e outro homem foi transferido com uma perna partida.

Os idosos de uma residência adjacente ao edifício cuja fachada se desmoronou foram entretanto transferidos para outra residência próxima, assim como as crianças de uma escola das imediações.

A forte explosão de gás provocou por volta das 15:00 (14:00 de Lisboa) o desmoronamento de parte de um edifício perto do centro de Madrid, mais precisamente na Rua de Toledo, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo, ao lado da igreja de La Paloma.

Os serviços de emergência atenderam várias pessoas no local, num hospital de campanha montado pouco depois da explosão.