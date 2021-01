Cadeiras com distância e sala só com jornalistas na noite eleitoral de Ana Gomes

A sala do hotel à beira-rio em Lisboa escolhida pela candidatura de Ana Gomes para acompanhar a noite eleitoral só tem, por enquanto, jornalistas, e são poucas as cadeiras reservadas a convidados.

Por enquanto, a candidatura não confirmou se haverá ou não uma reação às projeções de abstenção avançadas pelas televisões.

Na sala ampla do hotel de cinco estrelas junto à Torre Vasco da Gama, encontram-se cerca de três dezenas de jornalistas, e a candidatura pediu apenas para não se ocuparem as primeiras filas de cadeiras, colocadas com distância, reservadas aos poucos convidados previstos.

Devido às restrições da pandemia de covid-19, menos de uma dezena deverão vir a ser ocupadas por apoiantes da militante do PS e antiga eurodeputada.

A candidata, que votou pouco depois das 15:00 em Cascais, está no hotel do Parque das Nações desde o meio da tarde, onde descansou e acompanhará a noite eleitoral.

Entre os apoiantes que acompanharão os resultados com Ana Gomes contam-se a mandatária nacional Isabel Soares, o antigo líder da JS Ivan Gonçalves, o porta-voz do PAN André Silva e o advogado Ricardo Sá Fernandes, que foi candidato pelo Livre em 2015, além do diretor de campanha Paulo Pedroso.

No espaço onde se encontram os jornalistas não existe nenhuma televisão, apenas disponíveis numa pequena sala lateral, reservado concentrado o pessoal de apoio da campanha.

No palco, o cenário é o mesmo que enquadrou todas as iniciativas online da candidata, uma placard com as cores rosa, amarelo, azul, vermelho, verde e o branco e o 'slogan' "Portugal é connosco",

A taxa de abstenção nas eleições presidenciais de hoje deverá ficar entre os 50 por cento e os 60 por cento, de acordo com as previsões avançadas às 19:00 por pelas televisões.

A sondagem da Universidade Católica para a RTP dá uma taxa de abstenção entre os 50% e os 55%, a projeção da TVI antecipa uma taxa de abstenção entre os 54,5% e os 58,5%, as previsões do ISCTE-ICS para a SIC apontam para um intervalo entre os 56% e os 60% e a projeção da CMTV antecipa números entre os 54% a 58%.