TSF com vasto leque de comentadores na noite eleitoral

A TSF-Madeira vai transmitir em simultâneo com a TSF nacional a emissão especial conduzida pelos jornalistas Judith Meneses e Sousa e Pedro Pinheiro. A noite presidencial na TSF, surge em antena a partir das 19h, e vai contar com repórteres junto dos candidatos presidenciais e com vários comentadores e “duplas” para analisar o evoluir dos resultados.

Em estúdio vão estar, por exemplo, os comentadores Pedro Tadeu, Paulo Baldaia, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes, as professoras universitárias e especialistas em comunicação Felisbela Lopes e Rita Figueiras, mas também as diretoras do Jornal de Notícias Inês Cardoso e Diário de Notícias, Rosália Amorim.

Os membros do programa Sem Moderação também passarão pela antena da TSF: Daniel Oliveira, Pedro Delgado Alves, José Eduardo Martins e Francisco Mendes da Silva.

Carlos César, presidente do PS e David Justino, vice-presidente do PSD, marcarão presença na TSF, amanhã de manhã, na análise aos resultados destas eleições que a TSF acompanha de minuto a minuto na rádio e em TSF.pt.