Trabalhadores Social-democratas reforçam disponibilidade para combater a pandemia

O Núcleo dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica dos Trabalhadores Social-democratas (TSD/M) reuniram, esta semana, através de videoconferência, com o secretário regional da Saúde e Proteção Civil, reunião essa que teve por base a pandemia e o contributo que cada área profissional pode e deve prestar à sua contenção e combate.

Na oportunidade, os TSD/M reiteraram, na sequência da última reunião mantida com o governante, a sua "total disponibilidade" e "empenho" para "continuarem a colaborar e a fazer parte do processo de mitigação da pandemia na Região", sobretudo tendo em conta que estes profissionais integram as diversas instituições de saúde regionais.

Por seu turno, Pedro Ramos comprometeu-se a "garantir a manutenção do diálogo e da interligação a esta estrutura", rentabilizando, desta forma, o corpo científico e profissional associado às 11 áreas dos TSD/M que actualmente integram tanto o SESARAM quanto o IASAÚDE.

Acresce referir que esta foi uma das várias reuniões de trabalho que os diferentes núcleos dos TSD/M têm vindo a promover, no âmbito do combate à pandemia da covid-19 na Região.