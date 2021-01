Novas medidas, tomada de posse de Biden e visita de Costa a Bruxelas são hoje notícia

Joe Biden toma posse hoje como Presidente dos EUA, numa Washington deserta, por causa da pandemia, e invadida por 25 mil soldados, por causa da segurança.

Os habitantes de Washington foram convidados a ficar em casa e a acompanhar virtualmente a cerimónia de tomada de posse de Joe Biden como 46.º Presidente dos EUA, para não correrem riscos sanitários, por causa da pandemia de covid-19, ou de segurança, lembrando ainda o ataque ao Capitólio, no passado dia 06.

Quem já prometeu que não ficará sequer em Washington é o Presidente cessante, Donald Trump, que assistirá à cerimónia a partir do seu clube em Mar-a-Lago, na Florida, rompendo com uma tradição de estar presente na transferência de poderes.

"A todos os que me perguntaram, não comparecerei à cerimónia de tomada de posse em 20 de janeiro", escreveu Trump numa das últimas mensagens que conseguiu deixar na sua conta pessoal da rede social Twitter, antes de esta o ter banido por tempo indeterminado.

Trump será o primeiro Presidente desde Andrew Jackson, em 1869, a recusar comparecer ao juramento do seu sucessor.

A tradição diz que o Presidente cessante e a primeira-dama dão as boas-vindas ao novo casal presidencial na manhã da cerimónia de investidura, antes de todos se deslocarem desde a Casa Branca até ao Capitólio.

O Governo cessante estará representando pelo seu vice, Mike Pence, que já telefonou à sua sucessora, Kamala Harris, dando-lhe os parabéns pela vitória nas eleições de 03 de novembro, ao contrário do que Trump fez com Biden.

Em Bruxelas, o primeiro-ministro, António Costa, na condição de presidente em exercício do Conselho da União Europeia, debate hoje com o Parlamento Europeu (PE) as prioridades da presidência portuguesa para o primeiro semestre do ano.

Menos de uma semana após ter acolhido a visita a Lisboa de uma delegação do colégio da Comissão Europeia, liderada pela presidente Ursula von der Leyen, na passada sexta-feira, e de também já ter recebido o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, no lançamento da presidência, no início do mês, Costa completará a ronda de discussões institucionais sobre o programa do semestre com o PE hoje de manhã.

O primeiro-ministro discursará perante a assembleia -- reunida esta semana pela primeira vez em sessão plenária, ainda que com a grande maioria dos eurodeputados a participarem à distância, devido à pandemia da covid-19 -, seguindo-se um debate, no qual participa também a presidente da Comissão.

Antes do debate, com início agendado para as 10:30 locais (menos uma hora em Lisboa), António Costa manterá uma reunião bilateral com o presidente da assembleia, o italiano David Sassoli e, na companhia do responsável italiano, visitará uma exposição de arte contemporânea portuguesa -- intitulada "A Liberdade e a Europa: uma construção de todos" -, patente num dos edifícios da assembleia.

No final do debate no hemiciclo, Costa, Von der Leyen e Sassoli darão uma conferência de imprensa conjunta, às 13:00 locais (12:00 de Lisboa), após o que o primeiro-ministro terá reuniões separadas com os líderes das duas maiores bancadas do PE, o alemão Manfred Weber, presidente do grupo do Partido Popular Europeu (PPE), e a espanhola Iratxe García, presidente do grupo dos Socialistas e Democratas (S&D).

A terminar a agenda da deslocação de hoje de António Costa a Bruxelas, está prevista uma nova reunião com Charles Michel, na sede do Conselho, às 17:00 locais.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

Dança, teatro, performance e música preenchem, a partir de hoje, a programação exclusivamente 'online' do 89.º aniversário do Teatro Rivoli, no Porto, que assinala a data em confinamento.

O programa inclui o lançamento da versão digital dos "Cadernos do Rivoli", com a história das artes performativas do teatro, edição de Tiago Bartolomeu Costa e participação de 20 autores, sobre o que foi feito e o que ficou por ver da temporada anterior (2019/2020).

O 'site' do TMP, entre outras propostas, vai albergar espetáculos como "IO -- Paisagens, Máquinas e Animais", da coreógrafa Né Barros, sequências de "Noite de Primavera", do Teatro Nova Europa, e a segunda peça da "Tetralogia das Estações", do dramaturgo e encenador Luís Mestre, além de dois concertos do ciclo Understage: a atuação do COBRA'CORAL, coletivo formado por Catarina Miranda, Clélia Colonna e Ece Canli; e Adufes & Pandeiros, concerto para percussões tradicionais e eletrónica, de Jorge Queijo e Francisco Antão.

DESPORTO

A seleção portuguesa procura a quarta vitória em outros tantos encontros no Mundial de andebol, no Egito, defrontando a Noruega, na primeira jornada do Grupo I da ronda principal.

Depois de três triunfos na ronda preliminar - Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19) -, Portugal terá um duro teste frente à Noruega, num encontro que poderá ser decisivo para a qualificação para os quartos de final.

A equipa portuguesa traz quatro pontos da ronda preliminar, mais dois do que os nórdicos, e um triunfo deixaria Portugal com quatro pontos de vantagem, faltando defrontar a Suíça, em teoria mais fraca, e a França.

Antes do arranque da ronda principal, da qual passam os dois primeiros classificados para os quartos de final, Portugal e França têm quatro pontos, mais dois do que Islândia e Noruega, enquanto Argélia e Suíça chegam sem pontos.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, e o Benfica, recordista de títulos, lutam pela segunda vaga na final da Taça da Liga de futebol, num encontro ao qual os 'encarnados' chegam sem cinco jogadores infetados com o novo coronavírus.

O Benfica anunciou na segunda-feira ter um surto com 17 elementos infetados, entre os quais o presidente Luís Filipe Vieira e os futebolistas Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Diogo Gonçalves e Luca Waldschmidt, mas garante que se vai apresentar em Leiria.

Os 'encarnados' são recordistas de títulos, com sete títulos, cinco dos quais durante a primeira passagem de Jorge Jesus pela Luz e o último em 2017/18.

O Sporting de Braga é o detentor do troféu e procura o seu terceiro título na prova, depois de ter vencido também em 2012/13.

Na final, marcada para sábado, já está o Sporting, depois de vencer o FC Porto, por 2-1, na terça-feira, com dois golos de Jovane Cabral na parte final, aos 86 e 90+3 minutos, 'anulando' o tento de Marega, aos 79.

ECONOMIA

Portugal realiza hoje dois leilões de Bilhetes do Tesouro (BT) a seis e a 12 meses com um montante indicativo global entre 1.250 e 1.500 milhões de euros, foi anunciado.

Em comunicado, o IGCP - Agência da Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública informou que as maturidades dos dois leilões de hoje são em 16 de julho de 2021 (cerca de seis meses) e em 21 de janeiro de 2021 (cerca de 12 meses).

Em 13 de novembro de 2020, o IGCP "decidiu não realizar" dois leilões de BT a seis e a 12 meses previstos para 18 de novembro. Assim, os últimos leilões de BT a seis e 12 meses ocorreram em 16 de setembro, quando Portugal colocou 1.750 milhões de euros, igual ao montante máximo anunciado, com os juros a descerem para mínimos de sempre.

O Governo e os parceiros sociais voltam a reunir-se hoje virtualmente para analisarem a evolução da situação decorrente do agravamento da pandemia da covid-19 e do confinamento geral iniciado na sexta-feira.

De acordo com a convocatória, a que a agência Lusa teve acesso, na reunião será feito o "acompanhamento da evolução da situação decorrente da pandemia covid-19". A ordem de trabalhos do encontro prevê ainda que seja feito o "ponto de situação da discussão" em curso relativa à formação profissional.

A convocatória da reunião foi enviada pelo Conselho Económico e Social (CES) às confederações sindicais e patronais a pedido do gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, conclui hoje a sua visita oficial de três dias à Guiné-Bissau, participando numa cerimónia de homenagem a Amílcar Cabral, assinalando a celebração do Dia dos Heróis Nacionais.

Acompanhado do ministro da Defesa guineense, o chefe de Estado cabo-verdiano visitará a fortaleza da Amura, onde colocará uma coroa de flores no jazigo de Amílcar Cabral e dos Combatentes da Liberdade da Pátria.

Durante a sua deslocação, a primeira de um Presidente cabo-verdiano à Guiné-Bissau, Jorge Carlos Fonseca teve encontros políticos, nomeadamente com o seu homólogo guineense, Umaro Sissoco Embaló, e com o primeiro-ministro, Nuno Nabiam, e encontrou-se com representantes da comunidade cabo-verdiana no país.

Os trabalhos da assembleia anual da União Africana (UA) arrancam formalmente hoje com a reunião dos representantes permanentes na organização, preparando a cimeira de chefes de Estado e de Governo de 06 e 07 de fevereiro.

A abertura da 41.ª reunião do Comité de Representantes Permanentes decorre este ano em formato virtual, sob o tema "Artes, Cultura e Património: Alavancas para a construção da África que queremos", segundo o departamento de comunicação da UA.

O comité irá discutir os relatórios anuais dos vários órgãos que compõe a organização, bem como analisar as agendas e projetos de resolução para a 38.ª reunião do conselho executivo (composto pelos ministros do Negócios Estrangeiros dos 55 Estados-membros), em 03 e 04 de fevereiro, bem como da 34.ª assembleia-geral da UA, agendada para 06 e 07 de fevereiro.

A União Africana integra 55 países, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, é dirigida por uma comissão e a sua presidência ocupada rotativamente pelos países pelo período de um ano.

A cimeira, que deverá centrar as discussões na crise provocada pela pandemia de covid-19 no continente, marcará a passagem da atual presidência da África do Sul para a República Democrática do Congo (RDCongo).

Durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo será também eleita a nova Comissão da União Africana para um mandato de quatro anos. Entre os candidatos, está a engenheira agrónoma angolana Josefa Leonel Correia Sacko, atual comissária da UA para a Agricultura e Economia Rural.

SOCIEDADE

Em Portugal, as novas medidas para combater a covid-19 entraram em vigor às 00:00, reforçando as restrições de movimentação de pessoas já previstas no confinamento geral decretado no âmbito do estado de emergência em vigor no país.

O Presidente da República assinou terça-feira o decreto do Governo que altera a regulamentação do estado de emergência, no dia em que Portugal contabilizou 218 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas, relacionados com a covid-19, e 10.455 novos casos de infeção pelo novo coronavírus.

O Governo decidiu reforçar algumas medidas adotadas no período de confinamento geral devido ao contexto pandémico, quatro dias após terem entrado em vigor, depois de uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário, que decorreu por videoconferência.

No território continental, está assim decretada a proibição de circulação entre concelhos aos fins de semana, entre as 20:00 de sexta-feira e as 05:00 de segunda-feira, assim como a proibição de venda ou entrega ao postigo de qualquer bebida mesmo nos estabelecimentos autorizados ao 'take-away', ou a permanência em espaços públicos de lazer (que podem ser frequentados).

De igual modo, fica proibida a permanência e o consumo de bens à porta ou nas imediações dos estabelecimentos.

Por determinação do Governo, as forças de segurança vão ter mais visibilidade na via pública e reforçar a sua ação fiscalizadora, especialmente nas imediações dos estabelecimentos escolares.

A secretária de Estado da Educação, Inês Ramires, e o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, deslocam-se hoje à Escola Secundária Santa Maria do Olival, em Tomar, para acompanhar o início do processo de testes de antigénio nas escolas.

Os chamados testes rápidos de deteção de covid-19 começam hoje a ser aplicados nas escolas com ensino secundário dos concelhos em risco de contágio extremamente elevado.

A campanha vai decorrer em estabelecimentos públicos e privados, através de testes de antigénio (Trag), de acordo com uma nota conjunta dos ministérios da Saúde e da Educação.

"Em caso de identificação de surtos ativos será intensificada a testagem, envolvendo e priorizando toda a comunidade escolar dos estabelecimentos de ensino afetados, independentemente do grau de ensino a que pertença", precisaram as tutelas.

Com estes testes, pretende-se "aumentar a rapidez da deteção e rastreamento de eventuais casos de SARS-CoV-2", em alunos, pessoal docente e não docente.