“A escolha do Presidente da República é um direito e um dever de todos nós”

A Comissão Regional de Apoio à Candidatura de João Ferreira à Presidência da República relembrou hoje que a escolha do próximo Presidente da República é um direito e um dever de todos nós, enquanto cidadãos de uma comunidade a que chamamos Portugal.

Numa altura difícil e até assustadora, “não podemos desistir de construir dias melhores”, frisou Ana Salgueiro, mandatária regional da candidatura de João Ferreira, relembrando que o candidato escolheu como lema da sua campanha um desafio à coragem e um convite à confiança e à esperança: “Coragem e confiança! Um horizonte de esperança!”, que é muito mais do que um slogan vazio para brilhar numa qualquer rede social.

Recorda o “trabalho incansável e corajoso” que João Ferreira vem desenvolvendo nestes últimos meses, em condições tão difíceis e que exigem uma enorme capacidade de adaptação e reinvenção, não só nas visitas a todo o território nacional para ver in loco a vida real a acontecer, mas também no acompanhamento e na escuta daqueles que se encontram em situações de maior vulnerabilidade, ou ainda no estudo meticuloso e informado dos problemas que hoje nos afligem, na tentativa de encontrar respostas que os mitiguem ou resolvam.

“A acção de campanha de João Ferreira é, por conseguinte, exemplo de coragem e, por isso, factor de confiança”, diz a mandatária, salientando que é possível fazer diferente do que muitos nos apresentam como inevitável.

“Mas é fundamental que todos os portugueses eleitores vão votar no próximo domingo e sobretudo vão votar em João Ferreira”, alerta Ana Salgueiro.